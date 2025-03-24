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Евросоюз в январе вдвое сократил ввоз вина в Россию
За указанный период ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного в январе при этом уменьшилась почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона за тот же месяц в 2024-м.Самое заметное сокращение наблюдается у Италии — главного иностранного европейского вина для российского рынка. Поставки уменьшились в 2,9 раза — до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое снизился экспорт у Германии — до 543 тонн, а также у Испании — до 438 тонн.

Евросоюз в январе вдвое сократил ввоз вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За указанный период ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного в январе при этом уменьшилась почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона за тот же месяц в 2024-м.

Самое заметное сокращение наблюдается у Италии — главного иностранного европейского вина для российского рынка. Поставки уменьшились в 2,9 раза — до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое снизился экспорт у Германии — до 543 тонн, а также у Испании — до 438 тонн.