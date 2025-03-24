Эксперт предупредил россиян о резком подорожании еды из автоматов

Отмечается, что стоимость готовых блюд и продуктов в среднем может вырасти на 10% в 2025 году. «Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики», — отметил эксперт. При этом он уверен, что спрос на готовую еду продолжит расти «двузначными темпами» в ближайшие два-три года.

Эксперт предупредил россиян о резком подорожании еды из автоматов. Об этом 24 марта заявил «Газете.Ru» основатель сети бесконтактных микромаркетов Алексей Шерстов.

Отмечается, что стоимость готовых блюд и продуктов в среднем может вырасти на 10% в 2025 году.

«Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики», — отметил эксперт.

При этом он уверен, что спрос на готовую еду продолжит расти «двузначными темпами» в ближайшие два-три года.