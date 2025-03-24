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Дело рязанца, застрелившего двух человек на заводе, направили в суд
Напомним, в июне 2024 года мужчина расстрелял из охотничьего ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Женщина-бухгалтер погибла на месте, гендиректор предприятия скончался в больнице. По данным СК, ранее генеральным директором данного предприятий являлся сын обвиняемого, который в 2023 году был уволен, как и он сам. Со стороны бывшего руководства были найдены многочисленные нарушения, из-за которых новый гендиректор обратился в суд и правоохранительные органы, что способствовало развитию неприязненных отношений между ними. Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее мужчине продлили арест.

Дело рязанца, застрелившего двух человек на заводе, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, в июне 2024 года мужчина расстрелял из охотничьего ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Женщина-бухгалтер погибла на месте, гендиректор предприятия скончался в больнице.

По данным СК, ранее генеральным директором данного предприятий являлся сын обвиняемого, который в 2023 году был уволен, как и он сам. Со стороны бывшего руководства были найдены многочисленные нарушения, из-за которых новый гендиректор обратился в суд и правоохранительные органы, что способствовало развитию неприязненных отношений между ними.

Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчине продлили арест.