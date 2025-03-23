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Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории
По словам Романа Вильфанда, последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов."К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха", — заявил он. Как отметил Роман Вильфанд, точно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет во второй половине года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщило ТАСС.

По словам Романа Вильфанда, последние годы становятся все теплее из-за увеличения концентрации парниковых газов, и стабилизировать этот процесс еще не удалось.

«Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха», — заявил он.

Как отметил Роман Вильфанд, точно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет во второй половине года.