В Солотче прошли рейды по противопожарной безопасности
Сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности весной, раздали памятки. Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.
В Солотче прошли рейды по противопожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в воскресенье, 23 марта.
Сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности в весенний период, раздали памятки.
Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.