В Солотче прошли рейды по противопожарной безопасности

Сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности весной, раздали памятки. Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.