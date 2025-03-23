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В Соцфонде назвали условия для получения пенсии в сто тысяч рублей
Увеличить пенсию до ста тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов. Также необходимо накопить 625 пенсионных баллов. Стаж при этом должен составлять не менее 62,5 года. Отмечается, что достичь обозначенного количества баллов можно и при других условиях. Если обратиться за пенсией не сразу при достижении необходимого возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза. В Соцфонде добавили, что непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уходы за ребенком до полутора лет и за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет, также дадут дополнительные баллы.

В Соцфонде назвали условия для получения пенсии в сто тысяч рублей в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметили в публикации, увеличить пенсию до ста тысяч рублей можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов.

Также необходимо накопить 625 пенсионных баллов. Стаж при этом должен составлять не менее 62,5 года.

Отмечается, что достичь обозначенного количества баллов возможно и при других условиях. Например, если обратиться за пенсией не сразу при достижении необходимого возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза.

В Соцфонде добавили, что непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уходы за ребенком до полутора лет и за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет, также дадут дополнительные баллы.

Ранее россияне назвали оптимальный размер пенсии.