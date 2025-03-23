В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла

Авария случилась на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Столкнулись легковушка и мотоцикл. В пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.