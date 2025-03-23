В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла
Авария случилась на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Столкнулись легковушка и мотоцикл. В пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.
В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в соцсетях 23 марта.
Авария случилась на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Столкнулись легковушка и мотоцикл.
В пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.