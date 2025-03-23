В Рязани легковушка едва не сбила женщину на пешеходном переходе

Инцидент произошел на улице Циолковского. На опубликованных кадрах видно, как легковушка набирает скорость, обгоняет машины и едва не сбивает женщину, которая переходит дорогу по пешеходному переходу.

В Рязани легковушка едва не сбила человека на пешеходном переходе. Пост об этом опубликован в соцсетях вечером 22 марта.

Инцидент произошел на улице Циолковского.

На опубликованных кадрах видно, как легковушка набирает скорость, обгоняет машины и едва не сбивает женщину, которая переходит дорогу по пешеходному переходу.

Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»