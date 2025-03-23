В районе села Дядьково снова загорелась сухая трава
По словам очевидцев, на поле образовалось два очага возгорания, один — за Дядьковским затоном, другой — немного ближе к жилым домам. Официальная информация уточняется.
В районе села Дядьково Рязанского района снова загорелась сухая трава. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
По их словам, на поле образовалось два очага возгорания, один — за Дядьковским затоном, другой — немного ближе к жилым домам.
Официальная информация уточняется.
Напомним, 9 марта в районе села Дядьково засняли горящее поле.