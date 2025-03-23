Стало известно, зачем перекопали территорию Рязанской ВДНХ

На данный момент на территории Рязанской ВДНХ устанавливают камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город». Также прокладывают кабель, который будет питать аудиооборудование. «Дорожки, соединяющие центральные аллеи, как и остальные пешеходные участки Рязанской ВДНХ, выкладываются тротуарной плиткой», — отметили в посте. Как уточнили в публикации, скоро на территории начнут озеленительные работы. Установят систему полива. Работы планируют закончить к 30 апреля. Рязанцев призвали «с пониманием отнестись к временным неудобствам».

Стало известно, зачем перекопали территорию Рязанской ВДНХ. Соответствующий пост опубликовали в соцсетях пространства 22 марта.

На данный момент на территории Рязанской ВДНХ устанавливают камеры видеонаблюдения. Их подключат к системе «Безопасный город». Также прокладывают кабель, который будет питать аудиооборудование.

«Дорожки, соединяющие центральные аллеи, как и остальные пешеходные участки Рязанской ВДНХ, выкладываются тротуарной плиткой», — отметили в посте.

Как уточнили в публикации, скоро на территории начнут озеленительные работы. Установят систему полива.

Работы планируют закончить к 30 апреля.

Рязанцев призвали «с пониманием отнестись к временным неудобствам».

Ранее рязанцы сообщили, что территорию Торгового городка перекопали.