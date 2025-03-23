Рязанского предпринимателя оштрафовали за приобретение немаркированных сигарет

Отмечается, что зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя мужчина в ноябре 2024 года купил 1066 пачек немаркированных сигарет. Товар житель хотел продать на чучковском рынке. Его намерения пресекли сотрудники МО МВД России «Шиловский». Полицейские изъяли продукцию на общую сумму 137 тысяч 514 рублей. Шиловский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Табачную продукцию конфисковали. Приговор не вступил в законную силу.