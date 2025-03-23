Рязанцы попросили откликнуться очевидцев наезда на 77-летнего мужчину

ДТП произошло 12 марта 2025 года. В 6:45 автобус сбил пенсионера на 508-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».Внучка пострадавшего попросила очевидцев обращаться к ней в личные сообщения во «ВКонтакте».Ранее пресс-служба регионального УМВД сообщала, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он обращался за медпомощью.