На набережной в Касимове образовался провал

Предположительно, провал образовался из-за подмыва основания дорожного полотна грунтовыми водами. На место выезжал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов. Отмечается, что ремонт начнут в понедельник, 24 марта. Полностью перекрывать проезжую часть не планируют.

На набережной в Касимове образовался провал. Об этом сообщили в соцсетях.

Предположительно, провал образовался из-за подмыва основания дорожного полотна грунтовыми водами.

На место выезжал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов. Отмечается, что ремонт начнут в понедельник, 24 марта.

Полностью перекрывать проезжую часть не планируют.

Иван Бахилов уточнил, что провал также есть в начале улицы. Ремонт дороги смогут выполнить только после обследования и замены проходящих под ней инженерных коммуникаций, для чего нужно разработать проект.

Фото: скриншот из видео группы «Детинов | Новости Касимова» в «ВК»