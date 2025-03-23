Часть домов в Дубровичах осталась без электричества из-за поджога. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе «Рязаньэнерго».
В воскресенье, 23 марта, в селе Дубровичи подожгли несанкционированную свалку.
В результате на распределительном пункте «Шумашь» филиала «Рязаньэнерго» сработали защиты, отключив воздушную линию электропередачи. Без электричества осталась часть потребителей населенного пункта.
«Энергетики филиала „Рязаньэнерго“ оперативно выехали на место для проведения аварийно-восстановительных работ. В них участвует одна бригада Рязанского РЭС в составе 5 человек и две единицы техники», — отметили в сообщении.
По предварительным данным, в результате пожара сгорели два провода в одном пролете. Трансформаторная подстанция не пострадала.
Отмечается, что на виновника пожара подадут о заявление в полицию о возмещении ущерба.
По предварительным прогнозам специалистов, к 18:00 электроснабжение всех потребителей восстановят.
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