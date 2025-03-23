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Часть домов в Дубровичах осталась без электричества из-за поджога
23 марта в селе Дубровичи подожгли несанкционированную свалку. В результате на распределительном пункте «Шумашь» филиала «Рязаньэнерго» сработали защиты, отключив воздушную линию электропередачи. «Энергетики филиала „Рязаньэнерго“ оперативно выехали на место для проведения аварийно-восстановительных работ. В них участвует одна бригада Рязанского РЭС в составе 5 человек и две единицы техники», — отметили в сообщении. По предварительным данным, в результате пожара сгорели два провода в одном пролете. Трансформаторная подстанция не пострадала. Отмечается, что на виновника пожара подадут заявление в полицию о возмещении ущерба. По предварительным прогнозам специалистов, к 18:00 электроснабжение всех потребителей восстановят в полном объеме.

Часть домов в Дубровичах осталась без электричества из-за поджога. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе «Рязаньэнерго».

В воскресенье, 23 марта, в селе Дубровичи подожгли несанкционированную свалку.

В результате на распределительном пункте «Шумашь» филиала «Рязаньэнерго» сработали защиты, отключив воздушную линию электропередачи. Без электричества осталась часть потребителей населенного пункта.

«Энергетики филиала „Рязаньэнерго“ оперативно выехали на место для проведения аварийно-восстановительных работ. В них участвует одна бригада Рязанского РЭС в составе 5 человек и две единицы техники», — отметили в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара сгорели два провода в одном пролете. Трансформаторная подстанция не пострадала.

Отмечается, что на виновника пожара подадут о заявление в полицию о возмещении ущерба.

По предварительным прогнозам специалистов, к 18:00 электроснабжение всех потребителей восстановят.

Видео: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"