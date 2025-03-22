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В Рязанской области в этом году Ока не разольется
Отмечается, что МЧС не закроет дорогу от Шумаши до Заокского, потому что Ока останется в границах своих берегов и вряд ли разольется. Причинами стали бесснежная зима и теплая погода.

В Рязанской области в этом году Ока не разольется. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на географа из РГУ имени Есенина.

Отмечается, что МЧС не закроет дорогу от Шумаши до Заокского, потому что Ока останется в границах своих берегов и вряд ли разольется.

Причинами стали бесснежная зима и теплая погода.