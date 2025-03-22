Рязанка стала матерью в восьмой раз

Отмечается, что теперь у Ирины с мужем семь дочек и один сыночек: Виктория, Мария, Анастасия, Дарья, Евдокия, Екатерина, Егор и новорожденная Елизавета. Старшей девочке рязанки уже 18 лет, а уже не самому маленькому Егору всего годик.

Рязанка стала матерью в восьмой раз. Об этом сообщается в группе Перинатального центра.

Отмечается, что теперь у Ирины с мужем семь дочек и один сыночек: Виктория, Мария, Анастасия, Дарья, Евдокия, Екатерина, Егор и новорожденная Елизавета.

Старшей девочке рязанки уже 18 лет, а уже не самому маленькому Егору всего годик.