Рязанцы почтили память жертв теракта в Crocus City Hall
Церемония состоялась на площади Победы. Акцию памяти организовали общественные и волонтерские молодежные организации. Участники выложили из свечей журавлей и надпись «Помним».В память погибших объявили минуту молчания, участники возложили цветы к стихийному мемориалу, который устроили у Муниципального культурного центра.
Рязанцы почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Об этом пишет ИД «Пресса».
Церемония состоялась на площади Победы.
Акцию памяти организовали общественные и волонтерские молодежные организации. Участники выложили из свечей журавлей и надпись «Помним».
В память погибших объявили минуту молчания, участники возложили цветы к стихийному мемориалу, который устроили у Муниципального культурного центра.