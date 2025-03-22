Рязанцы почтили память жертв теракта в Crocus City Hall

Церемония состоялась на площади Победы. Акцию памяти организовали общественные и волонтерские молодежные организации. Участники выложили из свечей журавлей и надпись «Помним».В память погибших объявили минуту молчания, участники возложили цветы к стихийному мемориалу, который устроили у Муниципального культурного центра.