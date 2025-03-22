Россиян предупредили о начале мощной магнитной бури

Отмечается, что на Земле наблюдается геошторм с интенсивностью класса G1-G2.Причиной данной магнитной бури стало попадание нашей планеты в очередной поток быстрого и плотного солнечного ветра, скорость которого, по данным космических аппаратов, со вчерашнего вечера составляет 500-600 км/с, при норме в 350-400 км/с.