За год в Рязанской области выросло число пострадавших от укусов животных

Отмечается, что показатель вырос на 5% и составил 3420 человек, из них 27% — дети. Напомним, в 2024 году в Рязанской области зарегистрировали 15 случаев бешенства животных.

За год в Рязанской области выросло число пострадавших от укусов животных. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатель вырос на 5% и составил 3420 человек, из них 27% — дети.

Напомним, в 2024 году в Рязанской области зарегистрировали 15 случаев бешенства животных.