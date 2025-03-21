Вирусолог призвала россиян подготовиться к третьей волне ОРВИ и гриппа

По словам эксперта, очередной этап заболеваемости всегда приходится на зимне-весенний период. Риску подвержены в основном уязвимые группы населения. В такой период важно защитить организм."Первое — это, безусловно, прививка от гриппа. Конечно, делать ее надо до начала эпидемического сезона, но, учитывая, что вакцины достаточно эффективны в любой период, привиться можно на любом этапе", — заявила врач. Она добавила, что также следует носить маску, избегать большого скопления людей и промывать нос после посещения общественных мест.

Вирусолог призвала россиян подготовиться к третьей волне ОРВИ и гриппа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Елену Малинникову.

По ее словам, очередной этап заболеваемости всегда приходится на зимне-весенний период. Риску подвержены в основном уязвимые группы населения.

В такой период важно защитить организм.

«Первое — это, безусловно, прививка от гриппа. Конечно, делать ее надо до начала эпидемического сезона, но, учитывая, что вакцины достаточно эффективны в любой период, привиться можно на любом этапе», — заявила врач.

Она добавила, что также следует носить маску, избегать большого скопления людей и промывать нос после посещения общественных мест.