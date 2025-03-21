В соцсетях сообщили о неизвестных, разгромивших автомобиль в Рязани
Трое неизвестных проникли на территорию гаражного кооператива около гипермаркета «Стройка». Отмечается, что они разбили стекла автомобиля, помяли его и вырвали провода. Автор поста пообещал обратиться в полицию, если неизвестные не свяжутся с ним.
В Рязани неизвестные разгромили автомобиль. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Судя по кадрам, инцидент произошел в четверг, 20 марта.
По словам автора публикации, трое неизвестных проникли на территорию гаражного кооператива около гипермаркета «Стройка». Отмечается, что они разбили стекла автомобиля, помяли его и вырвали провода.
Автор поста пообещал обратиться в полицию, если неизвестные не свяжутся с ним.
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