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В Шацком районе троих жителей осудили за незаконную охоту на косуль
Охотники 25 января 2023 года в запрещенный период на территории Райпольского охотничьего хозяйства около села Тюрино убили трех косуль. После попытались на автомобиле «Шевроле Нива» скрыться с места происшествия. Однако их задержали охотничий инспектор и сотрудники МО МВД России «Шацкий».Отмечается, что жители нанесли государству 440 тысяч рублей ущерба. Шацкий районный суд приговорил каждого фигуранта к трем годам лишения свободы условно. В доход государства конфисковали автомобиль, а также изъятые охотничьи ружья. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск прокурора о взыскании причиненного ущерба в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.

В Шацком районе троих жителей осудили за незаконную охоту на косуль. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает ИД «Пресса».

Охотники 25 января 2023 года в запрещенный период на территории Райпольского охотничьего хозяйства около села Тюрино убили трех косуль.

После попытались на автомобиле «Шевроле Нива» скрыться с места происшествия. Однако их задержали охотничий инспектор и сотрудники МО МВД России «Шацкий».

Отмечается, что жители нанесли государству 440 тысяч рублей ущерба.

Шацкий районный суд приговорил каждого фигуранта к трем годам лишения свободы условно. В доход государства конфисковали автомобиль, а также изъятые охотничьи ружья.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск прокурора о взыскании причиненного ущерба в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.