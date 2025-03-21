В Рязанской области произошел пожар из-за короткого замыкания в телевизоре
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 20 марта, в жилом доме в поселке Пионерская Роща Сасовского округа. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники.
В Рязанской области произошел пожар из-за короткого замыкания в телевизоре. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 20 марта, в жилом доме в поселке Пионерская Роща Сасовского округа.
Погибших и пострадавших нет.
На пожар выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники.