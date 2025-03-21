В Рязани руководитель предприятия задолжал налоговой более 24 миллионов

Следствием установлено, что в 2023 году руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству цветных металлов, включал в налоговые декларации ложные сведения о вычетах и расходах по оформлению фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов. В итоге он задолжал налоговой более 24 миллионов рублей. На основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области, УФСБ и УЭБ и ПК УМВД возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В Рязани руководитель предприятия задолжал налоговой более 24 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в 2023 году руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству цветных металлов, включал в налоговые декларации ложные сведения о вычетах и расходах по оформлению фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов.

В итоге он задолжал налоговой более 24 миллионов рублей.

На основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области, УФСБ и УЭБ и ПК УМВД возбуждено уголовное дело.

Проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.