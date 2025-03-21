В России риелторы хотят запретить покупку квартир за наличные

В России риелторы предложили запретить покупать «вторичку» за наличные деньги. С инициативой выступил Российский союз участников рынка недвижимости,
Причиной для запрета, как указано в публикации, стала информация, что во многих российских регионах увеличились случаи мошенничества при совершении сделок по покупке или продаже жилой недвижимости.
Отмечается, что из-за злоумышленников покупатели и продавцы нередко теряют и сами объекты, и деньги.
По данным РБК, использование налички в сделках с недвижимостью — один из факторов, формирующих условия для применения мошеннических схем.
Так, организация предложила сделать безналичный расчет единственным способом оплаты при таких сделках.
Отмечается, что в Росфинмониторинг рассмотрит соответствующий документ.