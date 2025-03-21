В России риелторы хотят запретить покупку квартир за наличные

Причиной для запрета стала информация, что во многих российских регионах увеличились случаи мошенничества при совершении сделок по покупке или продаже жилой недвижимости. Отмечается, что из-за злоумышленников покупатели и продавцы нередко теряют и сами объекты, и деньги. По данным РБК, использование налички в сделках с недвижимостью — один из факторов, формирующих условия для применения мошеннических схем. Так, российский союз участников рынка недвижимости предложил сделать безналичный расчет единственным способом оплаты при таких сделках. Отмечается, что в Росфинмониторинг рассмотрит соответствующий документ.

В России риелторы предложили запретить покупать «вторичку» за наличные деньги. С инициативой выступил Российский союз участников рынка недвижимости, передает РБК в пятницу, 21 марта.

Причиной для запрета, как указано в публикации, стала информация, что во многих российских регионах увеличились случаи мошенничества при совершении сделок по покупке или продаже жилой недвижимости.

Отмечается, что из-за злоумышленников покупатели и продавцы нередко теряют и сами объекты, и деньги.

По данным РБК, использование налички в сделках с недвижимостью — один из факторов, формирующих условия для применения мошеннических схем.

Так, организация предложила сделать безналичный расчет единственным способом оплаты при таких сделках.

Отмечается, что в Росфинмониторинг рассмотрит соответствующий документ.