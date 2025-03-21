В небе над Рязанской областью засняли полярное сияние
«Прямо сейчас на нашей камере очень яркая фаза сияния», — сообщили в соцсетях. Отмечается, что явление может быть видно даже в городе."Снимайте и смотрите на север", — заключили астрономы.
В небе над Рязанской областью засняли полярное сияние. Соответствующий пост появился в группе «RZN.Astro».
"Прямо сейчас на нашей камере очень яркая фаза сияния", — сообщили в соцсетях.
Отмечается, что явление может быть видно даже в городе.
«Снимайте и смотрите на север», — заключили астрономы.