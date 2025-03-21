В Краснодарском крае в результате взрыва на нефтебазе пострадали два человека

В Краснодарском крае в результате взрыва на нефтебазе пострадали два человека. Об этом сообщает «Mash».

Отмечается, что ЧП произошло из-за разгерметизации горящего резервуара. Часть нефти попала на три единицы техники и двух специалистов. Пострадавшим оказали первую медпомощь. Огонь перекинулся на еще один резервуар.

Общая площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы 456 человек, 181 единица техники.

ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае 19 марта. Прозвучало не меньше трех взрывов. На месте падения обломков горели части сбитого дрона.