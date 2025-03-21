В Карелии студент напал на подростка с ножом

В Карелии студент напал на подростка с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Инцидент случился в общежитии Петрозаводского автотранспортного техникума. Отмечается, что между 17-летним и 18-летним юношами был конфликт. Младший издевался над старшим. Тогда жертва буллинга решил отомстить своему обидчику, заказал нож на маркетплейсе, дождался момента и напал.

Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.