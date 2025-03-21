В Госстройнадзоре рассказали о ходе строительства новой поликлиники № 11 в Рязани

Отмечается, что рабочие возводят уже четвертый этаж здания."Мы видим как обычный проект превращается в реальность. Создается пространство, где люди будут получать качественную медицинскую помощь", — написано в посте. Это будет восьмиэтажное здание. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, там будет травмпункт и дневной стационар. Строительство ведется на персечении улиц Сережина гора и Васильевского переулка.

В Госстройнадзоре рассказали о ходе строительства новой поликлиники № 11 в Рязани. Соответствующий пост появился в официальной группе ведомства.

Отмечается, что рабочие возводят уже четвертый этаж здания.

«Мы видим как обычный проект превращается в реальность. Создается пространство, где люди будут получать качественную медицинскую помощь», — написано в посте.

Это будет восьмиэтажное здание. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, там будет травмпункт и дневной стационар.

Строительство ведется на персечении улиц Сережина гора и Васильевского переулка.