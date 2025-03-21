Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 84.64 0.24 22/03
ЦБ EUR 91.43 -1.03 22/03
Нал. USD 87.05 / 86.60 22/03 08:30
Нал. EUR 95.00 / 95.48 22/03 08:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
Вчера 13:00
2 152
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
15 410
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
15 335
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
27 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госстройнадзоре рассказали о ходе строительства новой поликлиники № 11 в Рязани
Отмечается, что рабочие возводят уже четвертый этаж здания."Мы видим как обычный проект превращается в реальность. Создается пространство, где люди будут получать качественную медицинскую помощь", — написано в посте. Это будет восьмиэтажное здание. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, там будет травмпункт и дневной стационар. Строительство ведется на персечении улиц Сережина гора и Васильевского переулка.

В Госстройнадзоре рассказали о ходе строительства новой поликлиники № 11 в Рязани. Соответствующий пост появился в официальной группе ведомства.

Отмечается, что рабочие возводят уже четвертый этаж здания.

«Мы видим как обычный проект превращается в реальность. Создается пространство, где люди будут получать качественную медицинскую помощь», — написано в посте.

Это будет восьмиэтажное здание. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, там будет травмпункт и дневной стационар.

Строительство ведется на персечении улиц Сережина гора и Васильевского переулка.