В Госдуме назвали подготовку Евросоюзом операции на Украине безрассудным шагом

«Россия внимательно следит за агрессивными действиями и безрассудными шагами европейских стран, стремящихся к дальнейшему раздуванию военного конфликта на Украине», — заявил депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет. Речь идет о намерении Франции и Великобритании привлечь 37 стран к созданию группы государств готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности.

В Госдуме назвали подготовку Евросоюзом операции на Украине безрассудным шагом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата ГД от крымского региона Михаила Шеремета.

«Россия внимательно следит за агрессивными действиями и безрассудными шагами европейских стран, стремящихся к дальнейшему раздуванию военного конфликта на Украине», — заявил он.

Речь идет о намерении Франции и Великобритании привлечь 37 стран к созданию группы государств готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности.