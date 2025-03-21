В фотоловушку Окского заповедника попался проснувшийся медведь

По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, медведь благополучно перезимовал и отправился бродить по заповеднику."Интересуется чесальными деревьями кабанов. Кстати, и питается медведь сейчас примерно как кабан — червями, личинками жуков, корневищами и клубнями растений, а также молодой травой", — написали в посте.