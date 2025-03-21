С начала года 455 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

Общая сумма взысканий составила 1 528 400 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.

С начала года 455 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Общая сумма взысканий составила 1 528 400 рублей.

В мэрии напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.