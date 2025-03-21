Рязанское предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 40 миллионов

Установлено, что в 2024 году перед сотрудниками организации имелась задолженность по заработной плате. По результатам принятых мер прокурорского реагирования долг погасили на сумму более 40 млн перед 217 сотрудниками. Прокурор Московского района Владислав Моисейчев провел встречу в трудовым коллективом акционерного общества «Интеркросс».В целях недопущения нарушения трудовых прав граждан в рамках выезда руководителю общества объявлено предостережение.