Регистрация на областной фестиваль сапбординга, который состоится уже в августе, идет полным ходом. Организатором спортивного праздника вновь выступит ГК «Зеленый сад». Чтобы не остаться за бортом, собирайте команду и заявляйтесь на участие.
На второй сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» приглашаются команды из четырех человек, представляющие рабочие коллективы нашего региона.
Как и в прошлом году, сапы для соревнований будут предоставлены бесплатно, а призы командам-победителям достанутся солидные: 50, 100 и 150 тысяч рублей.
Для детей организуют игровую зону с батутами и аниматорами, для взрослых — фудкорт и, самое главное, возможность с азартом поболеть за команду-фаворита.
Регистрируйтесь на участие в фестивале «Рязанское Лукоморье» по ссылке:
Подробности:
Застройщик: ООО СЗ «Зеленый сад — рябиновые гроздья», ГК «Зелёный сад». Проектная декларация № 62-000396 от10.03.2025. Подробности на сайте