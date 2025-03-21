Рязанцев пригласили на фестиваль сапбординга «Рязанское Лукоморье — 2025»

Регистрация на областной фестиваль сапбординга, который состоится уже в августе, идет полным ходом. Организатором спортивного праздника вновь выступит ГК «Зеленый сад». Чтобы не остаться за бортом, собирайте команду и заявляйтесь на участие.

На второй сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» приглашаются команды из четырех человек, представляющие рабочие коллективы нашего региона.

Как и в прошлом году, сапы для соревнований будут предоставлены бесплатно, а призы командам-победителям достанутся солидные: 50, 100 и 150 тысяч рублей.

Для детей организуют игровую зону с батутами и аниматорами, для взрослых — фудкорт и, самое главное, возможность с азартом поболеть за команду-фаворита.

Регистрируйтесь на участие в фестивале «Рязанское Лукоморье» по ссылке: https://www.green-garden.ru/actions/id 239 / . И выбирайте квартиру в ЖК «Окская стрелка», чтобы наблюдать за соревнованиями прямо из собственного окна.

Подробности: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess , +7 (4912) 77-77-77 .