Россияне назвали оптимальный размер пенсии
Согласно данным опроса, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей. Для людей с доходом до 30 тыс. руб. минимально достаточный уровень пенсии составляет 26-35 тыс. рублей, а комфортный — 61-100 тыс. рублей.
Россияне назвали оптимальный размер пенсии. Об этом в пятницу, 21 марта,
Согласно данным опроса, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей.
Для людей с доходом до 30 тыс. руб. достаточный размер выплаты составляет 26-35 тыс. рублей, а комфортный — 61-100 тыс. рублей.