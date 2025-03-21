Россияне назвали оптимальный размер пенсии

Согласно данным опроса, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей. Для людей с доходом до 30 тыс. руб. минимально достаточный уровень пенсии составляет 26-35 тыс. рублей, а комфортный — 61-100 тыс. рублей.