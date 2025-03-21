Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП в Рязанской области
Проверка организована по поручению прокурора области Дмитрия Коданева. Напомним, ДТП произошло 20 марта на 120-м км автомобильной дороги «Рязань- Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». Столкнулись «Лада Приора» и «Ауди».
Прокуратура Ряжского района организовала проверку после смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа в соцсетях.
Проверка организована по поручению прокурора области Дмитрия Коданева.
Напомним, ДТП произошло 20 марта на 120-м км автомобильной дороги «Рязань- Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». Столкнулись «Лада Приора» и «Ауди».
На место происшествия выезжал прокурор Ряжского района Максим Комягин.
В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась в медучреждении.
Ее пассажиры — 25-летняя жительница Ряжска, трое несовершеннолетних детей, а также водитель «Ауди-А4» пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами.
Фото: прокуратура Рязанской области