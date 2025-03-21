Производитель специй «Приправыч» опроверг информацию о некачественной продукции

В пресс-службе написали, что «АО компания «Проксима» является одним из крупнейших производителей специй и приправ в РФ, более 30 лет выпускает продукцию, строго соответствующую требованиям законодательства и стандартам качества, включая международный стандарт ISO 22000:2018. Вся продукция регулярно и системно проходит ежемесячные лабораторные исследования по показателю КМАФАнМ в аккредитованных лабораториях.

Производитель специй «Приправыч» опроверг информацию о некачественной продукции. Об этом сообщила пресс-служба компании «Проксима».

Отмечается, что указанная в материале организация «Национальный союз защиты прав потребителей» не зарегистрирована в ЕГРЮЛ. Также, по данным компании «Приправыч», представленные документы об исследованиях продукции некорректны и не достоверны.

В пресс-службе написали, что «АО компания «Проксима» является одним из крупнейших производителей специй и приправ в РФ, более 30 лет выпускает продукцию, строго соответствующую требованиям законодательства и стандартам качества, включая международный стандарт ISO 22000:2018. Вся продукция регулярно и системно проходит ежемесячные лабораторные исследования по показателю КМАФАнМ в аккредитованных лабораториях.

«Официально подтверждаем, что за весь период наблюдений (включая проверки марта 2025 года) ни одного случая превышения допустимых показателей не выявлено», — заявили представители производителя.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» разместило информацию со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей об обнаружении в российских специях опасных веществ и кишечной палочки.