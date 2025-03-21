Организован сбор средств на лечение детям, пострадавшим в ДТП в Ряжском районе

Организован сбор средств на лечение пострадавших в ДТП в Ряжском районе. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Как рассказала родственница пострадавших, у четырехлетнего мальчика зафиксирован перелом бедра, у четырехлетней девочки — черепно-мозговая травма, а также повреждено лицо, у восьмилетней девочки и у взрослой пассажирки — переломы правых рук.
Они доставлены в больницу в Рязани.
Родственница попросила помочь в сборе средств на похороны, а также на лечение для пострадавших.
Переводить деньги можно по номеру:
Напомним, ДТП произошло 20 марта в Ряжском районе.
В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась в медучреждении. Ее пассажиры — 25-летняя жительница Ряжска, трое несовершеннолетних детей, а также водитель «Ауди-А4» пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами.
Прокуратура организовала проверку.
Позже стали известны подробности смертельного ДТП в Ряжском районе.