Организован сбор средств на лечение детям, пострадавшим в ДТП в Ряжском районе

Как рассказала родственница пострадавших, у четырехлетнего мальчика зафиксирован перелом бедра, у четырехлетней девочки — черепно-мозговая травма и повреждено лицо, у восьмилетней девочки — перелом. Они доставлены в больницу в Рязани. Родственница попросила помочь в сборе средств на похороны, а также на лечение для пострадавших. Переводить можно по номеру +7 (900) 908-76-23 (Сбербанк, Каравайцева Дарья Андреевна).

Организован сбор средств на лечение пострадавших в ДТП в Ряжском районе. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Как рассказала родственница пострадавших, у четырехлетнего мальчика зафиксирован перелом бедра, у четырехлетней девочки — черепно-мозговая травма, а также повреждено лицо, у восьмилетней девочки и у взрослой пассажирки — переломы правых рук.

Они доставлены в больницу в Рязани.

Родственница попросила помочь в сборе средств на похороны, а также на лечение для пострадавших.

Переводить деньги можно по номеру: +7 (900) 908-76-23 (Сбербанк, Каравайцева Дарья Андреевна, сестра).

Напомним, ДТП произошло 20 марта в Ряжском районе.

В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась в медучреждении. Ее пассажиры — 25-летняя жительница Ряжска, трое несовершеннолетних детей, а также водитель «Ауди-А4» пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами.

Прокуратура организовала проверку.

Позже стали известны подробности смертельного ДТП в Ряжском районе.