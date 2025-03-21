Названо число рязанских семей, получающих ежемесячную выплату из маткапитала

В 2025 году 1 775 семей в Рязанской области получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Ее размер составляет 15 309 рублей. Отмечается, что оформить меру поддержки могут семьи с детьми до трех лет, чей доход не превышает двукратный прожиточный минимум на душу населения в Рязанской области — 31 564 рубля. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или в клиентской службе регионального отделения СФР. Выплата из маткапитала устанавливается на 12 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребенком трех лет.

В 2025 году 1 775 семей в Рязанской области получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР, в пятницу, 21 марта.

Размер выплаты составляет 15 тысяч 309 рублей в месяц.

Отмечается, что оформить меру поддержки могут семьи с детьми до трех лет, чей доход не превышает двукратный прожиточный минимум на душу населения в Рязанской области — 31 564 рубля.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или в клиентской службе регионального отделения СФР.