Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В арт-клубе «Площадка» выступит группа «5 стихий», а на сцене филармонии рязанский камерный хор под управлением Сергея Проскурина представит программу UNLIMITED.

В кафе-клубе «Старый парк» состоится концерт в честь дня кукольника «Барды и куклы».

На сцене паба «Две Будки в Ирландии» пройдет StandUp концерт Анарбека Аскарова и Замрата Вартанянц.

К юбилею Великой Победы музыкальный театр готовит премьеру оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс».

В стенах исторического особняка Музея истории молодежного движения свою работу начала выставка «Пространство».

В Цифровом музее на Рязанской ВДНХ начала свою работу фиджитал-выставка «Современная культура», которая запускает цикл цифровых выставочных проектов, посвященных размышлению о традиции, новаторстве и их сочетании в творчестве.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».