Из Рязанской области депортировали очередную партию мигрантов

Пятеро граждан стран Средней Азии и Закавказья прибыли в Центр временного содержания из исправительных колоний. Иностранцев судили за кражи, грабеж, разбой, мошенничество и угон автомобиля. Принудительному выдворению также подверглись двое граждан стран Среднеазиатского региона из-за нарушений правил въезда и пребывания в России. Иностранцев доставили в аэропорт «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности.