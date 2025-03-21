Госдеп США: Россия и Украина находятся в шаге от прекращения боевых действий

По словам Тэмми Брюс, страны находятся «на расстоянии вздоха» от полного прекращения огня."И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", — сказала она.

Представитель госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation заявила, что Россия и Украина находятся в шаге от прекращения боевых действий. Ее слова передал «Интерфакс» в пятницу, 21 марта.

По словам Тэмми Брюс, страны находятся «на расстоянии вздоха» от полного прекращения огня.

«И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира», — сказала она.