Глава Банка России не исключила повышения ключевой ставки

По Эльвиры Набиуллиной словам, вероятность такого исхода уменьшилась, однако дальнейшие решения ЦБ в этом вопросе будут зависеть от того, достаточно ли жесткости ДКП для возврата инфляции к цели в 4% в 2026-м.

Глава Банка России не исключила повышения ключевой ставки. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, вероятность такого исхода уменьшилась, однако дальнейшие решения ЦБ в этом вопросе будут зависеть от того, достаточно ли жесткости ДКП для возврата инфляции к цели в 4% в 2026-м.

Напомним, ранее ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.