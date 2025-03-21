Глава Банка России не исключила повышения ключевой ставки
По Эльвиры Набиуллиной словам, вероятность такого исхода уменьшилась, однако дальнейшие решения ЦБ в этом вопросе будут зависеть от того, достаточно ли жесткости ДКП для возврата инфляции к цели в 4% в 2026-м.
Глава Банка России не исключила повышения ключевой ставки. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на Эльвиру Набиуллину.
По ее словам, вероятность такого исхода уменьшилась, однако дальнейшие решения ЦБ в этом вопросе будут зависеть от того, достаточно ли жесткости ДКП для возврата инфляции к цели в 4% в 2026-м.
Напомним, ранее ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.