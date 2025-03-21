ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев

В пятницу, 21 марта, в регионе будет переменная облачность. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет до 11 м/с. Температура воздуха днем составит +6, +11°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

В пятницу, 21 марта, в регионе будет переменная облачность. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет до 11 м/с. Температура воздуха днем составит +6, +11°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.