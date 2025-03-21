Франция и Италия заблокировали выделение €5 млрд на помощь Украине

«В то время как большинство стран сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам», — сказано в сообщении. По мнению издания, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Киева боеприпасами и риски того, что Европейский союз не способен оказывать поддержку.

Франция и Италия заблокировали выделение €5 млрд на помощь Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

«В то время как большинство стран сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам», — сказано в сообщении.

По мнению издания, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Киева боеприпасами и риски того, что Европейский союз не способен оказывать поддержку.