Депутаты предложили лишать свободы за призывы к санкциям против России
За дискредитацию армии и призывы к санкциям против России предложили лишать свободы на срок до пяти лет. Также могут конфисковать имущество, полученное в результате совершения данных преступлений. Отмечается, что законопроекты внесли в Госдуму.
Депутаты предложили лишать свободы за призывы к санкциям против России. Об этом в пятницу, 21 марта,
За дискредитацию армии и призывы к санкциям против России предложили лишать свободы на срок до пяти лет. Также могут конфисковать имущество, полученное в результате совершения данных преступлений.
Отмечается, что законопроекты внесли в Госдуму.