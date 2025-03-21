Депутаты предложили лишать свободы за призывы к санкциям против России

За дискредитацию армии и призывы к санкциям против России предложили лишать свободы на срок до пяти лет. Также могут конфисковать имущество, полученное в результате совершения данных преступлений. Отмечается, что законопроекты внесли в Госдуму.

Депутаты предложили лишать свободы за призывы к санкциям против России. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы, одну из авторов законопроектов Ирину Яровую.

За дискредитацию армии и призывы к санкциям против России предложили лишать свободы на срок до пяти лет. Также могут конфисковать имущество, полученное в результате совершения данных преступлений.

Отмечается, что законопроекты внесли в Госдуму.