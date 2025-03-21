Банк России продлил ограничения на перевод денег за рубеж до 30 сентября

Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца направить на любые счета в иностранных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).Лимиты на перечисления через системы денежных переводов тоже сохранены — за месяц не более $10 тысяч.

Банк России продлил ограничения на перевод денег за рубеж до 30 сентября 2025 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца направить на любые счета в иностранных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов тоже сохранены — за месяц не более $10 тысяч.