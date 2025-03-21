Авито проведет благотворительную распродажу одежды

«Авито» проведет на площадке благотворительную распродажу sample sale для немецкого бренда Marc O’Polo. Ассортимент уже доступен на площадке.

В «Авито» рассказали, что половина вырученных средств будет направлена в фонд «Второе дыхание». Основная их миссия — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования дают возможность устанавливать новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.

Представительство Marc O’Polo в России в марте представит на «Авито» эксклюзивный ассортимент одежды порядка 170 вещей мужского и женского гардероба. Все вещи, участвующие в «sample sale», пользователи платформы могут купить с дисконтом до 50 процентов до 13 апреля.

На распродаже представят образцы коллекции весна/лето 2025 — льняные пиджаки, струящиеся платья, джемперы, верхняя одежда и другое.

«Одно из ключевых ценностей Marc O’Polo — это забота об окружающей среде, поэтому большинство изделий бренда изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям как sample sale не утилизируются, а снова возвращаются в экономику.

Вещи, вошедшие в капсульную коллекцию на „Авито“ выполнены преимущественно с использованием таких натуральных материалов, как хлопок и лен», — заявила генеральный директор Marc O’Polo в России Марианна Румянцева.

По данным «Российского экологического оператора», в России в среднем образуется 2,3 миллиона тонн текстильных отходов в год, которые занимают примерно пять процентов в объеме бытового мусора.

«Важное преимущество „Авито“ — это уникальный ассортимент, который трудно найти на других площадках. Здесь ищут архивные коллекции поклонники винтажа и других ценных товаров. А кроме того, на площадке ежедневно вторую жизнь получают порядка 100 тысяч вещей среди одежды, обуви и аксессуаров.

Благодаря многомиллионной аудитории „Авито“ поддерживает тренд на осознанное потребление, который растет и укрепляется с каждым годом. Например, в 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62 процента. Сотрудничество с Marc O’Polo станет еще одним важным шагом в продвижении устойчивой моды и ответственного потребления», — подчеркнул руководитель бизнес-направления Fashion в «Авито» Никита Захаров.