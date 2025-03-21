378 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Общая сумма штрафов составила 378 тысяч рублей."В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках", — напомнили в ведомстве. Напомним, с 11 марта в Рязани начал работу спецавтомобиль, который фиксирует парковку на газонах.

С начала года 378 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Общая сумма штрафов составила 378 тысяч рублей.

«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках», — напомнили в ведомстве.

Напомним, с 11 марта в Рязани начал работу спецавтомобиль, который фиксирует парковку на газонах.