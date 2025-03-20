Зеленский высказался о сроках сохранения санкций против России

Украинский лидер призвал Евросоюз сохранять ограничения, пока РФ не «заплатит» за якобы нанесенный республике ущерб. «Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб, причиненный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем уклонения от санкций и попыток России финансировать свои военные усилия», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский высказался о сроках сохранения санкций против России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Европейскую правду».

Украинский лидер призвал Евросоюз сохранять ограничения, пока РФ не «заплатит» за якобы нанесенный республике ущерб.

«Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб, причиненный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем уклонения от санкций и попыток России финансировать свои военные усилия», — сказал Зеленский.